Работница нижегородского метро насмерть сбила подростка-велосипедиста в Городецком районе

Инспектор досмотра Нижегородского метрополитена, управляя автомобилем «Хендай Туссан», насмерть сбила школьника в Городецком районе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, авария произошла вечером, 26 августа.

- В 21:15 на 11 километре автодороги Зиняки – Зарубино – Могильцы 29-летняя водитель иномарки совершила наезд на велосипедиста, движущегося по краю проезжей части в попутном направлении, - говорится в сообщении.

В результате аварии 14-летний пострадавший получил смертельное ранение. О погибшем известно, что он учился в 8 классе школы. На момент аварии подросток находился без сопровождения взрослых. На его одежде не было светоотражающих элементов, позволяющих увидеть его в темноте.

Ранее сообщалось, что ребенка сбили насмерть на переходе в Нижнем Новгороде.