Лучшие врачи России проведут прием детей в Нижнем Новгороде 13 сентября в рамках акции «Волна здоровья». Фото: Предоставлено организаторами

Ведущие специалисты российских медицинских центров проведут прием детей в Нижнем Новгороде 13 сентября. Обследование будет проводиться в рамках акции «Волна здоровья», которая проходит при поддержке Минздрава России уже 15-й раз. Суть ее заключается в том, что врачи путешествуют по рекам на теплоходе и останавливаются в разных городах, где ведут прием маленьких пациентов.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Как рассказали организаторы, в этом году специалисты путешествуют по Каме и Волге. Акция пройдет с 5 по 13 сентября, и за это время теплоход побывает в Казани, Елабуге, Сарапуле, Перми, Чайковском, Чистополе, Ульяновске, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

В Нижний Новгород специалисты прибудут 13 сентября. В обследовании детей примут участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии ФМБА России», ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России».

- На акцию выезжают самые опытные специалисты, которые могут ответить на все вопросы, которые касаются конкретно их специальности. Я хотел бы напомнить, что эта акция начиналась с одного Бакулевского центра, затем к нам стали присоединяться врачи и других специальностей и сегодня мы имеем такую бригаду, которая фактически заполняет весь спектр клинической медицины в широком смысле этого слова. В этом году мы проводим пятнадцатую уже, юбилейную, «Волну здоровья». Казалось бы, не много, но для общественного проекта это достаточно значимая цифра», - рассказал сопредседатель Оргкомитета Акции, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

Подробности акции «Волна здоровья-2021» можно узнать на сайте.