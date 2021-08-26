20 млрд рублей инфраструктурных кредитов может получить Нижегородская область

Ещё 20 миллиардов рублей инфраструктурых кредитов может получить Нижегородская область. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Инфраструктурные кредиты будут выдавать регионам на срок не менее 15 лет по ставке не выше трёх процентов.

– Ряд субъектов, которые быстрее реализовывают подготовку документации и готовы к реализации программы, смогут в ноябре участвовать в дополнительном конкурсе, где будут разыгрываться средства. Нижегородская область готова, – добавил Файзуллин.

Напомним, регион получил кредит на 8,37 миллиарда рублей на строительство инфраструктуры до 2026 года за счёт финансирования по госпрограмме с привлечением внебюджетных средств. Проект предполагает освоение новых территорий, редевелопмент исторической части города, строительство инфраструктуры в новых жилых районах и модернизацию общественного транспорта. На продление нижегородского метро в текущем году выделят один миллиард рублей из этого кредита.

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