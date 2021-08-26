10% заболевших нижегородцев страдают от постковидного синдрома

Такая форма заболевания может длиться до 3-х месяцев Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый десятый человек, заболевший коронавирусом, страдает от постковидного синдрома. Такие данные опубликовал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

По его словам, эти люди переносят длинный COVID (long COVID), который может длиться до 3-х месяцев.

Наиболее часто встречающиеся симптомы длительного коронавируса:

- повышенная утомляемость и мышечная слабость (63% случаев);

- проблемы со сном (26% случаев);

- тревожность и депрессия (23% случаев).

Отмечается, что у вакцинированных граждан пока не было зафиксировано ни одного случая длинного ковида.

Напомним, ежедневно в регионе прививаются более 16 тысяч человек.