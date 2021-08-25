Клубный дом с собственным сквером построят в центре Нижнего Новгорода в 2022 году. ФОТО: ГК "АГРОСПЕЦТЕХ"

Клубный дом на Ярославской с собственным сквером построят в Нижнем Новгороде во втором квартале 2022 года. Дом элитного класса рассчитан на 59 квартир с высокими потолками и 8 этажей, а по форме повторит силуэт русла реки. Его территория станет закрытой и охраняемой, будет иметь подземную парковку, пандусы и понижающие площадки. Из панорамных окон откроется живописный вид на Заречную часть города, Оку и закаты по вечерам.

Застройщик ГК "АГРОСПЕЦТЕХ" сообщил, что дом будет располагаться по адресу: улица Соревнования, дом 24. Средняя цена за один квадратный метр составит 134 844 рубля. К сегодняшнему дню распроданность квартир достигла 40%. Подземный паркинг рассчитан на 51 место с возможностью зарядки электромобилей.

Клубный дом на Ярославской считается флагманом коллекции собственных проектов ГК "АГРОСПЕЦТЕХ". Среди других проектов застройщика – ЖК "Зелёный Берег", ЖК "Зелёный Берег Life", ЖК "Клевер", ЖК "Заречье", ЖК "Дом на Маковского".

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