Участок дороги отремонтировали в Ковернинском райне Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок автомобильной дороги Ковернино – Шадрино - Овсянниково в Ковернинском районе Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом сообщает ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог».

Так, речь идет об участке протяженностью 9,7 км, расположенном около населенного пункта Шадрино, где проживает около 500 человек. Износ дорожного покрытия раньше здесь составлял 90%. По словам местных жителей, полноценный ремонт дороги они ждали несколько десятилетий. Стоимость ремонта – 101 млн рублей.

Помимо замены асфальтового покрытия, рабочие расчистили откосы и кюветы от кустарника и мелколесья.

- Дефектная ведомость предусматривала вырубку всего мелколесья, которое годами растет и почти достигает края асфальта. Его расчистка дает возможность лучше содержать дорогу и не позволит ей быстро разрушаться, - рассказал главный инженер ООО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие» Александр Мынов.

Напомним, что в 2021 году в Ковернинском районе по нацпроекту планируется отремонтировать более 25 км автодорог на сумму 314,3 млн рублей.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России». Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.