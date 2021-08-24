Типичные проблемы молодых семей обсудят в прямом эфире в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, основные проблемы молодых семей обсудят в рамках проекта «Онлайн-школа молодых жен».

25 августа на странице Главного управления ЗАГС Нижегородской области в Instagram состоится очередной выпуск «Онлайн-школы молодых жён.НН». Это совместный проект главного управления ЗАГС Нижегородской области и региональной общественной организации «Нижегородский Совет женщин», который реализуется в целях поддержки молодых пар со стажем семейной жизни не более трех лет.

Ключевыми темами нового выпуска станут:

- «Ипотека – формула семейного счастья».

Спикер - директор Государственного юридического бюро Нижегородской области Максим Фомичев.

- «Конфликты в молодых семьях и пути их преодоления».

Спикер - практикующий врач-психотерапевт Анастасия Ермолаева.

Выпуск начнется в прямом эфире 25 августа в 15.00 на странице ГУ ЗАГС в Instagram: https://www.instagram.com/zags152.

С более подробной информацией можно ознакомиться там же.