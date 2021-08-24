Нижегородцы смогут бесплатно проехаться на электробусе до 27 августа

Электробусы будут курсировать с заездом к железнодорожной платформе «Стригино». Фото: пресс-служба Sitronics Group.

Плата за проезд в электробусе не будет взыматься в Нижнем Новгороде до 27августа. Об этом сообщили в ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс».

Электробусы будут курсировать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской и Безводной со всеми остановками, а также с заездом к железнодорожной платформе «Стригино».

Отметим, что запуск электробусов приурочен к 800-летию областного центра. Это новый более экологичный вид транспорта на электродвигателе. Нижегородские электробусы могут разгоняться до 100 километров в час и проехать на одной зарядке до 120 километров.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что развивать данный вид транспорта крайне важно.

- Постепенная электрификация транспорта является сегодня одним из основных направлений развития глобальной автомобильной отрасли. Для России крайне важно быть в числе участников этого процесса, осваивать технологии и компетенции, которые будут определять развитие отрасли в течение ближайших десятилетий, - сказал губернатор.

КОНКРЕТНО:

Электробусы будут курсировать по следующему графику:

От станции метро «Парк культуры» в аэропорт: 05:25, 05:50, 06:15, 07:00, 07:20, 08:05, 09:15, 09:45, 12:55, 15:10, 16:05, 16:35, 17:15, 17:50, 18:33.

Из аэропорта в направлении станции метро «Парк культуры»: в 05:50, 06:30, 06:50, 07:40, 08:00, 08:40, 10:15, 14:20, 15:35, 16:05, 16:45, 17:25, 18:08, 18:40, 20:40.