Школьные базары в Нижнем Новгороде отменили из-за ковидных ограничений

Традиционные школьные базары в Нижнем Новгороде снова отменили. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Традиционные школьные базары в Нижнем Новгороде этим летом, как и в прошлом году, отменили в связи с действующими коронавирусными ограничениями. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

- В 2021 году от предпринимателей не поступили заявки на организацию школьных базаров в связи с наличием ограничительных мер, - заявили в мэрии.

В администрации также уточнили, что в преддверии нового учебного года закупиться канцелярией, школьной формой и другой одеждой к школе можно в 282 специализированных магазинах города, 20 гипермаркетах, а также в 80 торгово-развлекательных центрах. Кроме того, в Нижнем Новгороде работает более 100 магазинов по продаже обуви для школьников и школьной формы.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 1 сентября в этом году за парты сядут почти 344 тысячи учеников, в том числе более 36 тысяч детей пойдут в первый класс.