Онлайн-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест пройдет в Арзамасе

Во вторник, 24 августа, Арзамасский центр занятости населения проведет онлайн-ярмарку вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках мероприятия граждане, заинтересованные в работе, смогут не выходя из дома, через интернет пообщаться с представителями кадровых служб работодателей. Также в режиме онлайн можно будет узнать информацию об открытых вакансиях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, задать специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, вопросы напрямую и в чате, отправить свое электронное резюме.

Для участия в онлайн-ярмарке вакансий необходимо зайти в интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или сотового телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.

С подробной информацией о проведении мероприятия расскажут в ГКУ НО «Арзамасский ЦЗН».