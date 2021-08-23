Благоустроенный летний дворик в Доме Сироткина открыли в Нижнем Новгороде

22 августа 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл летний дворик в Доме Сироткина. В его экспозиции разместили коллекцию западноевропейского искусства НГХМ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Также участие в мероприятии приняли президент «Деловой России» Андрей Репик, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя правительства региона Олег Беркович.

- Благодаря 800-летию в Нижнем Новгороде городе появились новые общественные и выставочные пространства. Одно из них - летний дворик – открывается сегодня возле Дома Дмитрия Сироткина. Здесь был выполнен довольно большой объем работ: благоустроен сад, оборудован лекторий, установлены малые архитектурные формы. Уверен, что этот дворик станет еще одной точкой притяжения для ценителей изобразительного искусства, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что уже с сегодняшнего дня дворик будет выполнять свою основную функцию. До 29 августа пройдут мероприятия Дней Эрмитажа в художественном музее. Во дворике также размещена временная экспозиция: здесь представлена оригинальная скульптура Жоана Миро «Женщина», созданная в 1969 году. Это одна из знаковых монументальных работ Ж.Миро.

Теперь нижегородцы и гости города смогут увидеть скульптуру во дворике Дома Сироткина по адресу ул. Минина, 8а/ Верхневолжская набережная, 3 с 24 августа по 11 октября по вторникам и средам с 10.00 до 18.00, по четвергам с 12.00 до 20.00, по пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 19.00. Сообщается, что понедельник – выходной день.