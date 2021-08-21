Восьмибалльные пробки сковали Нижний Новгород после окончания гала-шоу в честь 800-летия. Фото: Яндекс.Пробки

Нижний Новгород встал в пробках после окончания гала-шоу в честь 800-летия города 21 августа. Несмотря на то, что время на часах приближается к полуночи, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов.

Масла в огонь подливает и тот факт, что многие улицы в центре города сегодня перекрыты в связи с проведением праздничных мероприятий. Тысячи людей к вечеру устремились на набережную, чтобы посмотреть гала-шоу, а ближе к его окончанию народа стало еще больше, поскольку многие приехали специально посмотреть салют. Салютные установки находились на воде, поэтому фейерверк можно было наблюдать с разных точек, которые и поспешили занять нижегородцы, создав тем самым заторы.

Перекрыты сегодня Канавинский мост, Нижневолжская набережная, Похвалинский и Зеленский съезд и другие крупные артерии города. Большие заторы наблюдаются в центре – на Ильинской, Алексеевской, Звездинке, Ванеева, Заломова и других. Намертво стоит вся Стрелка: микрорайон Седьмое небо, а также все дороги вокруг площади Ленина.

- Мещерка вся стоит, во дворах тоже, - сообщают очевидцы.