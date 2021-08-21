Шесть человек стали почётными гражданами Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Шесть нижегородцев стали почётными гражданами Нижнего Новгорода. Накануне знаки отличия и удостоверения им вручили мэр города Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев. В 2021 году этого звания были удостоены: Вадим Булавинов, Валерий Моисеев, Владимир Чикишев, Лев Шапошников, Вячеслав Шарабанов и Василий Шупранов.

Они получили дипломы, удостоверения, нагрудные знаки и нагрудные ленты Почётных граждан Нижнего Новгорода.

– 800-летие – это возможность преобразить наш с вами город. В этом году благоустраиваем 50 общественных пространств, ремонтируем 120 участков дорог, таких масштабов на моей памяти не было, – отметил Юрий Шалабаев в своём обращении к собравшимся. – Нижний Новгород – город потрясающей истории и архитектуры, его красоту нужно поддерживать и подчеркивать. Главное не останавливаться, надеюсь, ещё долго будем работать вместе с вами над переменами к лучшему.

Мэр поблагодарил награждённых за их вклад в развитие города. К нему присоединился Олег Лавричев:

– Люди, которые представлены к награждению, много лет с настойчивостью, энтузиазмом и оптимизмом делают наш город краше и лучше, вкладывая в него свою энергию, силы и ресурсы. Достоянием любого города являются его жители, и в этом смысле Нижнему Новгороду повезло: кроме того, что у него есть шикарные закаты, архитектура, развитая промышленность и великие реки, у него, прежде всего, есть замечательные граждане! Награды, которые мы вручаем, безусловно, заслуженные. Они дают пример всем гражданам и особенно молодёжи, как нужно жить, к чему нужно стремиться, потому что вы – настоящее достояние нашего города!

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