Сильный ветер до 20 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так по словам синоптиков, порывистый ветер прогнозируется в ночь с 19 на 20 августа.

МЧС рекомендует нижегородцам соблюдать следующие правила:

На улице необходимо укрыться в ближайшем здании, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили.

В автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза.

В помещении также держитесь вдали от окон во избежание травм от разбитых стекол, закройте портьеры.

Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.