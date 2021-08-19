Искусственные деревья с Ярмарочного проезда перевезли к парку 1 мая. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на группу в Вконтакте.

В социальной сети многие нижегородцы обратили свое внимание на то, что искусственные деревья, которые раньше стояли на территории Ярмарочного проезда, перевезли к парку «1 мая». Смена места деревьев очень удивила местных жителей.

Напомним, что деревья с искусственными цветами установили на Ярмарочном проезде в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Эту тему осветили нижегородцы в социальных сетях.

Жители города поделились фотографиями обновлённого Ярмарочного проезда: деревья смотрятся вполне гармонично на фоне окружающей местности, выглядят аккуратно, ярко и красиво. Некоторые деревья увешаны жёлтыми цветами, некоторые – розовыми, белыми, красными. Но нижегородцы, отметившиеся в комментариях к публикации, почему-то в основном выражают недовольство

https://www.nnov.kp.ru/online/news/4394642/