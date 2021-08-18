Количество бюджетных мест в нижегородских вузах увеличено на 25% в 2021 году

Число бюджетных мест в нижегородских вузах увеличено на четверть в 2021 году. Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной итогам приёмной кампании, которая состоялась в Нижнем Новгороде 18 августа.

- Произошло заметное увеличение контрольных цифр приёма на очную форму обучения. Было добавлено порядка 25% бюджетных мест ко всем вузам, - подчеркнула начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ирина Зверева.

Дополнительные места в вузы распределялись равномерно по всем направлениям, как гуманитарным, так и техническим. Однако уровень проходных баллов в вузы не изменился по сравнению с 2020 годом.

- Самый высокий проходной балл у нас в Лингвистическом университете, на направлении «Лингвистика» по специальности «Перевод и переводоведение» он составляет 282 балла, - рассказала Ирина Зверева. – И тут важно отметить, что на это направление было всего 5 бюджетных мест, и гонка за ними была достаточно серьёзная.

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