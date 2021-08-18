Олег Лавричев: «Специалисты, прошедшие обучение в ЦОПП, будут вытягивающим ресурсом предприятий»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» Олег Лавричев 16 августа 2021 года принял участие в расширенном заседании Общественного совета проекта, которое состоялось на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области (ЦОПП).

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета, эксперты, руководители Нижегородского индустриального колледжа, члены Совета работающей молодежи Нижегородской области.

Олег Лавричев ознакомился с техническими ресурсами ЦОПП. Спикеру гордумы продемонстрировали цифровую студию, тренажеры виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), возможности оснащенных классов-трансформеров.

«К джойстикам и виртуальной реальности нужно привыкнуть, не сразу адаптируешься. Но эти инструменты помогают быть более внимательным и аккуратным в обращении с оборудованием в реальных условиях. Через эмоции и комплексное восприятие у обучающихся формируются необходимые навыки. Это обучение и промышленной безопасности, и охране труда», – поделился впечатлениями Олег Лавричев.

Как рассказал и.о. директора Центра опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области Кирилл Частнов, на сегодняшний день подготовлены 22 программы на цифровых платформах центра.

«Цифровая платформа постоянно наполняется новыми программами, которые разрабатывают методисты нашего центра. Мы собираем наиболее важные аспекты, связанные с теми компетенциями, которых недостаточно в рамках базового образования. Под них подготавливаем образовательные модули и внедряем их в вариативную часть образовательных программ, которые разработаны в рамках системы среднего профессионального образования нашего региона», – сказал он, отметив, что на сегодня практически все образовательные учреждения среднего профессионального образования Нижегородской области используют систему центра.

По словам и.о. директора ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» Александра Аникиеца, ЦОПП является связующим звеном между образованием и промышленностью Нижегородской области, в том числе, осуществляет опережающую профессиональную подготовку кадров.

Председатель Общественного совета проекта «Локомотивы роста» Тимур Радаев предложил использовать для популяризации образовательных возможностей ЦОПП медиапроект «Локомотивы роста», чтобы о них стало известно более широкому кругу промышленных предприятий.

«У нас есть наши эмиссары на предприятиях: люди пассионарные, заинтересованные во всем новом, продвижении новых технологий, – это Совет работающей молодежи. Думаю, что ваша основная задача – донести до руководства предприятий, что есть возможность заключить договоры с ЦОПП на дополнительную переподготовку и формирование специализированных модулей по отраслям. Здесь нужна более широкая дорожная карта с привлечением регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, Фонда развития промышленности, Торгово-промышленной палаты. Наши возможности достаточно серьезные», – заявил Тимур Радаев.

По мнению Олега Лавричева, наработки ЦОПП необходимо тиражировать в вузах и на промышленных предприятиях региона.

«Я воодушевлен тем, что сделано на площадке индустриального колледжа. В рамках национального проекта «Образование» здесь подготовлена та самая среда для инновационного обучения и опережающей профессиональной переподготовки специалистов, которые будут востребованы на промышленных площадках города и региона. Поэтому мы в рамках проекта «Локомотивы роста» будем вести работу с руководителями предприятий, основных промышленных гигантов, а также в среде малого и среднего промышленного бизнеса, донося информацию о том, что здесь есть образовательные возможности, которые позволяют заглянуть за горизонт будущего в плане технологического перевооружения действующих производств и организации новых. Здесь та среда, из которой будут выходить готовые квалифицированные специалисты, имеющие возможность работать на современном оборудовании и формировать потребность действующих предприятий в модернизации. Мы будем содействовать этому», – резюмировал Олег Лавричев.

Справка:

Центр опережающей промышленной подготовки – это площадка-агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. Центр открыт в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на базе Нижегородского индустриального колледжа.