Регистрация на гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода закрылась за считанные часы

Гала-шоу можно посмотреть с трех секторов. Фото: предоставлено министерством культуры Нижегородской области

Не осталось ни одного свободного места в секторах для просмотра гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Нижний 800».

Праздничное шоу «Начало Нового» стартует 21 августа в 20:21. Посмотреть его можно с секторов «Ока» и «Волга» на Нижневолжской набережной, а также с сектора «Центральный», расположенного на воде. Пройти на них можно бесплатно по предварительной регистрации.

Ажиотаж на регистрацию был таким, что доступные места закончились везде за считанные часы.

- При появлении дополнительных мест мы сообщим об этом на странице гала-шоу «Начало Нового», - сообщается во всплывающем окне при регистрации.

Напомним, гала-шоу также будут транслировать по центральному телевидению. Кроме того, концертная площадка будет установлена в каждом из восьми районов города. Так, например, в Советском районе выступит группа УмаТурман, а в Сормове – Федук.