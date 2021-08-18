АО «Транснефть-Верхняя Волга» помогло отряду «Курган» в поисках погибших героев ВОВ

АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказало помощь нижегородскому поисковому отряду «Курган» в организации и проведении полевой экспедиции вблизи д. Черный ручей Бельского района Тверской области.

Ежегодная «Вахта памяти» проходила с конца июля. В течении трех недель поисковики нижегородского отряда совместно с молодыми специалистами АО «Транснефть-Верхняя Волга» и работниками великолукского завода «Транснефтемаш» вели работы по поиску, идентификации останков солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

По результатам работы поискового отряда «Курган» были обнаружены останки 31 бойца Красной армии. Установлены имена четверых из них – рядовые Щур Владимир Акимович и Никитин Иван Иванович, ефрейтор Ситарский Иван Емельянович, а также старший лейтенант Доренский Михаил Николаевич, уроженцы Сумской, Горьковской, Запорожской и Курской областей, соответственно. В ходе полевых работ было сделано много значимых находок, в том числе медальоны, нательная иконка и другие личные вещи бойцов.

В общей сложности по итогам работы добровольцев всех отрядов в рамках «Вахты памяти» в 2021 году обнаружены тела 322 героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

13 августа 2021 года в мемориальной зоне Петропавловского кладбища г. Белого состоялась церемония торжественного захоронения 318 бойцов. В траурных мероприятиях приняли участие представители руководства администрации города, директор департамента управления персоналом ПАО «Транснефть» Елена Щурова, генеральный директор АО «Транснефть-Верхняя Волга» Юрий Левин, поисковые отряды, работающие в этом районе, а также жители города.

Справочно:

Сотрудничество АО «Транснефть-Верхняя Волга» с поисковым отрядом «Курган» ведется с 2018 года. Представители отряда были неоднократными участниками военно-патриотических мероприятий, проводимых в обществе, организовывали выставки найденных экспонатов, вели архивную работу по поиску родственников сотрудников компании, пропавших без вести во время боев.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказывает благотворительную помощь отряду «Курган» в проведении поисковых работ. Кроме того, в работе отряда принимают участие молодые специалисты предприятия и работники великолукского завода «Транснефтемаш».

Силами поискового отряда «Курган» в 2019-2021 гг. проведено 26 полевых поисковых экспедиций, в которых приняли участие свыше 200 человек. В ходе поисковых мероприятий были подняты останки 408 воинов Красной Армии, установлены имена 29 из них.