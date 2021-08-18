Площадь Киселёва перекроют в Нижнем Новгороде до 23 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по площади Киселёва будет ограничено в Нижнем Новгороде до 23 августа. Временные меры связаны с празднованием 800-летия города, которое пройдёт в каждом районе. Данными о перекрытии дорог поделились в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

С 01:00 18 августа до 06:00 23 августа будет запрещено круговое движение по площади И.И. Киселёва. Объезд организуют по соседним улицам.

В том числе изменятся некоторые маршруты автобусов:

– Автобусы А-32, А-50 будут следовать по Молодёжному проспекту до остановки "Станция метро Парк Культуры"; в обратном направлении – от остановки "Станция метро Парк Культуры" по улице Челюскинцев, проспекту Ильича, проспекту Октября, – пояснили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

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