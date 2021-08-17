47,1 млрд рублей потребуется на строительство дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

На строительство дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде направят 47,1 миллиарда рублей. Также GiperNN отмечает, что четыре очереди дублёра могут возводить единовременно. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД" вчера, 16 августа.

Положительное заключение на первый этап, который займёт пять лет, уже получено. Оставшиеся очереди власти Нижнего Новгорода планируют согласовать до октября текущего года.

Строительство дублёра Гагарина начнётся не раньше 2022 года. Согласно проекту, дорога появится от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина, доведёт её до трассы Нижний Новгород – Саратов и магистрали Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. На три очереди строительства уйдут соответственно: 19,4 миллиарда рублей, 15,2 миллиарда и 3,97 миллиарда.

Четвёртая очередь строительства предполагает новый мост через Оку протяжённостью два километра. Он будет соединять Автозаводский и Приокский районы. На возведение нового моста уйдёт 8,6 миллиарда рублей. Губернатор региона Глеб Никитин говорил ранее, что переправа будет платной.

Инфраструктурные бюджетные кредиты могут стать одним из источников финансирования строительства дублёра проспекта Гагарина.

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