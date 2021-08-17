Третью очередь ЖК "Новая Кузнечиха" достроят в 2027 году

Третью очередь жилого комплекса "Новая Кузнечиха" планируют достроить в 2027 году. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу "Столицы Нижний".

Микрорайон возведут на левом берегу Кузнечихинского ручья. Согласно проекту, на месте должны появиться 11 новых высотных домов от 10 до 25 этажей в высоту. Планировку территории третьей очереди строительства одобрили в Минграде.

Известно, что третья очередь "Новой Кузнечихи" займёт площадь более 16 гектаров. Строительство начнётся в 2022 году, а закончится в 2027-м.

В том числе будет построен детский сад на 220 мест по той же программе третьей очереди, магазин, поликлиника и спортзал на 1 430 квадратных метров. А участок Кузнечихинского ручья хотят благоустроить в качестве природной зоны, оснащённую уличным освещением.

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