Фонтаны у парка 1 Мая заработают в Нижнем Новгороде 18 и 20 августа Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Два фонтана у парка 1 Мая заработают в Нижнем Новгороде 18 и 20 августа: речь идёт о фонтанах в сквере Чкалова и у Дома культуры имени Ленина. Информацией на этот счёт поделились в городском департаменте благоустройства.

Работы в сквере Чкалова в Канавинском районе города завершатся 18 августа – тогда и начнёт работу фонтан. Отметим, что в сквере также установили урны, лавочки, высадили кустарники и деревья. В общей сложности озеленённая территория имеет площадь 17 730 квадратных метров.

Фонтан в сквере у ДК им. Ленина в Старом Канавине заработает 20 августа. В этом сквере уложили дорожки из разных видов плитки, высадили зелень, сделали газон.

В департаменте в том числе обратили внимание, что обе территории преобразили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

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