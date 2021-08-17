Фотовыставка «Моя планета. Россия в деталях» открылась на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте канала «Моя планета», который выступает организатором вернисажа.

Авторами снимков стали как профессиональные фотографы, так и любители-путешественники. Фотографии, вошедшие в экспозицию, были отобраны по результатам конкурса, который ежегодно проводится каналом «Моя планета».

Выставка собрала фотографии, сделанные в разных уголках нашей большой страны: на Алтае, в Сибири, на крайнем севере и других местах. Таким образом, посетители смогнут совершить путешествие по России, зафиксированное в моменте.

- Фотоконкурс этого года еще раз показал, как же красива наша страна, насколько удивительные ландшафты можно увидеть в разных регионах России! Надеюсь, эти снимки вдохновят всех, кто их увидит, на новые путешествия и открытия, — сказал главный редактор канала «Моя Планета» Николай Табашников.

Фотовыставка на станции метро «Московская» будет работать до 30 сентября.