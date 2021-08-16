В Дзержинске началась ликвидация несанкционированных свалок

С 7 августа стартовала масштабная кампания по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа города Дзержинска. В настоящее время завершаются работы около дороги, соединяющей Автозаводское и Нижегородское шоссе. Контракт по вывозу мусора на межмуниципальный полигон для утилизации твердых коммунальных отходов «МАГ-1», расположенный между Нижним Новгородом и Дзержинском, заключен с ООО «СИТИЛЮКС НН».

«Главное, что работа по вывозу этих многолетних скоплений мусора началась. Уверен, что ее эффект будет очевиден для всех жителей нашего города и близлежащих поселков, - отметил первый заместитель главы города Глеб Андреев. - Контроль за вывозом мусора со стороны администрации будет постоянным и строгим. Отходы в обязательном порядке должны быть вывезены на действующий полигон. Прошлогодний опыт ликвидации свалок был успешным. Мы на практике отработали взаимодействие с Министерством экологии области и подрядчиками. В прошлом году мусор вывезли в полном объеме и в срок, провели полную очистку территорий. Теперь этот опыт будем масштабировать для ликвидации значительно большего объема отходов».

На данный момент из 8000 кубометров мусора с площадки между Автозаводским и Нижегородским шоссе вывезено более 5000 кубометров. Расчистку территории планируется завершить к концу текущей недели. Параллельно начнется вывоз более мелких скоплений мусора в черте города.

«Хочу подчеркнуть особо, что все свалки, подлежащие ликвидации в этом году, образовались в результате незаконных действий отдельных физических и юридических лиц. Работа по борьбе с подобными правонарушениями после ликвидации свалок будет активизирована и взята под особый контроль. Нам важно содействие жителей в выявлении случаев подобных правонарушений. Если вы стали свидетелем незаконного сброса мусора, можно незамедлительно сообщить о данных фактах по каналу 112 в ЕДДС», - добавил Глеб Андреев.

До конца 2021 года предстоит вывезти более 75 тысяч кубометров твердых бытовых и строительных отходов более чем с 200 свалок в черте города, вблизи поселков и в городских лесах. В числе прочих будут ликвидированы самые крупные несанкционированные свалки в поселках Гавриловка, Петряевка, Игумново, а так же мусор в других поселках: Юрьевец, Глицицкие дворики, Горбатовка, Бабушкино, свалки на территории поселка Пыра, а также на территории дендропарка и в зеленых насаждениях городского округа вдоль автомобильных дорог и шоссе.

Напомним, перечень свалок, подлежащих ликвидации в текущем году, был составлен на основе данных, собранных в результате патрулирования территорий городских лесов сотрудниками управления экологии и лесного хозяйства, а селитебных территорий - сотрудниками департамента благоустройства администрации Дзержинска и на основании обращений жителей. В 2021 году из бюджетов разных уровней на ликвидацию несанкционированных свалок нашего городского округа выделено 50 миллионов рублей.