Еще у 528 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 16 августа 2021 года, всего с начала пандемии 149 235 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 441 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 528 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 135 484 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 484, а за последние сутки двадцать пять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 489 новых случаев), Московская область (1 362 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 383 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.