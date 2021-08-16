ПГК вложит 500 млн в реконструкцию ППС Зелецино под Нижним Новгородом

Первая грузовая компания планирует направить около полумиллиарда рублей на реконструкцию нижегородской промывочно-пропарочной станции (ППС) Зелецино.

Директор нижегородского филиала ПГК Тараса Залужного назвал ключевым приоритетом компании модернизацию производственных площадок. В рамках ее реализации компания планирует заменить оборудование в котельной и на эстакадах для подготовки вагонов, обновить очистные сооружения и систему водооборота. Это позволит не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но также улучшит техническую базу предприятия и условия работы для сотрудников.

Помимо этого, компания планирует перевести котельную с мазутного топлива на более экологичный вариант - газ, а также осуществить монтаж энергоэффективного и производительного оборудования. На эстакадах внедрят цикл обработки вагонов закрытого типа. На очистных сооружениях изменят технологическую схему работы, смонтируют установки, которые значительно улучшат качество производственных стоков.

Отмечается, что подрядчик уже работает над проектной документацией. После заключения Госэкспертизы и согласования с РЖД компания приступит к монтажным работам. Завершение реконструкции запланировано на 2023 год.