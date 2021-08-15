Фестиваль уличной гимнастики пройдет в Арзамасе

Фестиваль уличной гимнастики состоится в Арзмасе 28 августа. Он пройдет в рамках проекта «#СпортВирус» и празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Так, на фестивале можно будет увидеть:

· Street lifting (классический) – отжимания на брусьях и подтягивания на турнике с дополнительным весом. Возраст участников - от 14 лет. Задача участника - взять максимальный вес при одном повторении на турнике и на брусьях, сумма двух упражнений суммируется.

· Street lifting (многоповторный) – проходит в один этап, на перекладине дополнительный вес - 10 кг, на брусьях – 20 кг. Задача участника - взять определённый вес с максимальным количеством повторений. Результаты двух упражнений суммируются.

· Street workout – будет оцениваться сольное выступление, за выполненный элемент или связку участник получает баллы от каждого судьи.

Победителей наградят кубками, дипломами, медалями и призами от партнера фитнес-клуба.

Зарегистрироваться на соревнования по ссылкам на официальном сайте.