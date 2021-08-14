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Общество14 августа 2021 14:27

Александр Панайотов выступит на 800-летии Нижнего Новгорода 21 августа

Концерт состоится в Приокском районе города
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Российский и украинский певец, автор-исполнитель Александр Панайотов выступит на шоу к 800-летию Нижнего Новгорода в Приокском районе 21 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Концерт артиста состоится на площади у кинотеатра "Импульс", где он станет хедлайнером всего мероприятия. Шоу для жителей района начнётся в 15:00. Приокчане увидят мастер-классы, фотовыставки, детскую анимацию, фотозоны, салют и многое другое.

– Подробнее о каждом событии и доступе на него мы расскажем в отдельных постах и сториз. Не пропустите! – написали представители "Центра 800" в своём Instagram, подразумевая все события города в августе 2021-го.

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