Александр Панайотов выступит на 800-летии Нижнего Новгорода 21 августа

Российский и украинский певец, автор-исполнитель Александр Панайотов выступит на шоу к 800-летию Нижнего Новгорода в Приокском районе 21 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Концерт артиста состоится на площади у кинотеатра "Импульс", где он станет хедлайнером всего мероприятия. Шоу для жителей района начнётся в 15:00. Приокчане увидят мастер-классы, фотовыставки, детскую анимацию, фотозоны, салют и многое другое.

– Подробнее о каждом событии и доступе на него мы расскажем в отдельных постах и сториз. Не пропустите! – написали представители "Центра 800" в своём Instagram, подразумевая все события города в августе 2021-го.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!