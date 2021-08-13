Гусеницу-вредителя обнаружили в узбекистанских нектаринах в Нижегородской области

Гусеницу-вредителя обнаружили в нектаринах из Узбекистана в магазинах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Специалисты центра выявили уже 2 случая обнаружения этих гусениц за прошедшую половину августа. Речь идёт о восточной плодожорке. В ФГБУ также отметили, что она является одним из наиболее опасных и экономически значимых вредителей плодовых культур. Восточная плодожорка предпочитает персики, нектарины, грушу, айву. Наносит им вред, как и сливе, черешне, вишне, абрикосу, яблоне и миндалю.,

Традиционный способ расселения плодожорки в южных регионах – её попадание на новые территории с заражёнными фруктами, саженцами и черенками.

В Закавказье и Узбекистане плодожорка может уничтожить до половины всего урожая косточковых культур.

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