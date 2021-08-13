Пляж у озера Сортировочного открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Пляжную зону у озера Сортировочного в Канавинском районе Нижнего Новгорода открыли после благоустройства по нацпроекту "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил качество выполненных работ вместе с жителями района.

На территории пляжа появились детские площадки, велодорожка, площадка для выгула собак, изолированная зона тихого отдыха, зона с шезлонгами и раздевалками.

– Здесь исторически был пляж, где отдыхали не только жители Сортировки, но и нижегородцы из других районов, – напомнил мэр. – Из-за необихоженности территории отдых здесь был стихийным и доставлял много неудобств жителям окрестных домов, которые проявили себя очень активно, голосуя за благоустройство данной территории.

По словам Юрия Шалабаева, территорию разделили на тематические зоны по инициативе жителей. А глава Канавина Олег Алёшин добавил, что благоустройство пляжа у Сортировочного озера продолжится в 2022 году: там посадят новые кустарники и деревья, установят лавочки, урны и так далее.

– Завершение благоустройства – это только начальный этап "жизни" нового пространства. Теперь необходимо следить за его содержанием. Также дал поручение главе района продумать и предложить местным жителям событийную программу, чтобы они с пользой проводили здесь досуг.

А сами жители микрорайона Сортировочный считают, что теперь их пляж можно по праву считать одним из лучших в Нижнем Новгороде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!