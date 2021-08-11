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Общество11 августа 2021 20:12

8 детских площадок обновили в Нижнем Новгороде за один день волонтеры

Они покрасили песочницы, качели, горки, скамейки
Екатерина КУРГУЗОВА
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8 детских площадок обновили в Нижнем Новгороде за один день волонтеры Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

8 детских площадок обновили в Нижнем Новгороде за один день волонтеры Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде «Волонтеры Победы» отремонтировали восемь детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, во дворах жилых домов на улице Касьянова в Нижегородском районе и на улице Сазанова в Автозаводском районе волонтеры покрасили песочницы, качели, горки, скамейки и другие элементы детских площадок, а также убрали мусор с территорий.

- В этом году волонтеры Победы начали реставрацию хоккейных коробок на территории Нижнего Новгорода. Сейчас продолжаем проект по другому направлению – ремонту и благоустройству детских площадок. Мы хотим показать, что можно и своими силами привести в порядок место, где ты живешь, – отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Предварительно волонтеры Победы провели мониторинг состояния детских площадок для дальнейшей их реконструкции и ремонтных работ летом 2021 года. На территории Нижнего Новгорода было обследовано 162 площадки, из которых до конца августа 32 будут покрашены и отремонтированы силами добровольцев.