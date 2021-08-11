Более 2 млрд рублей получит Нижегородская область в августе из федеральных средств. Об этом сообщается на сайте НРО партии "Единая Россия".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2021 год.

- Более 1,3 миллиарда рублей будет направлено на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. В рамках концессионных соглашений планируется построить пять школ в городе Бор, в Выксе, Кстове, рабочем поселке Виля и селе Большая Ельня. Также на софинансирование с федеральным бюджетом мы направим на эти цели 51,2 миллиона рублей из регионально бюджета, – подчеркнул Глеб Никитин.

Средства из федерального бюджета также предусмотрены на строительство пристроя к школе №168 в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе и пристроя к школе №117 в Сормовском районе в Нижнем Новгороде.

- В общей сложности мы рассчитываем создать почти 4 тысячи новых мест в общеобразовательных организациях, – отметил Глеб Никитин.

Кроме того, 239,1 млн рублей направят на выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и социальным работникам, а 128 млн рублей – на межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования для проведения углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС граждан, переболевших коронавирусом. Почти 60,8 млн рублей предусмотрено на приобретение лекарств для лечения пациентов с корованирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.