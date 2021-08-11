Беременную нижегородку нашли мертвой посреди улицы.

Ранним утром 4 августа рядом с одним из жилых домов на улице Бетанкура была обнаружена страшная находка – тело беременной нижегородки.

- Тело было без признаков насильственной смерти, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Было видно, что женщина беременна. По предварительным данным, причиной смерти стал гепатит.

Как удалось выяснить, погибшая действительно страдала целым «букетом заболеваний», в том числе ВИЧ, гепатитом, циррозом печени и туберкулезом. Какое именно из этих заболеваний стало причиной гибели, еще предстоит выяснить. Сейчас по данному вопросу проводится доследственная проверка.

Как выяснилось впоследствии, в последнее время женщина вела бродяжнический образ жизни. Нередко ночевать ей приходилось прямо на улице.