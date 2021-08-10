Проект реконструкции нижегородской станции аэрации передали на экспертизу

Нижегородский водоканал завершил разработку проекта комплексной реконструкции станции аэрации. Он был разработан по поручению администрации Нижнего Новгорода и при поддержке регионального правительства. Планируется, что благодаря реконструкции удастся минимизировать негативное воздействие на Волгу. В июле проект был передан на экологическую экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. В дальнейшем его планируется реализовать в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

- Нынешние сооружения станции были построены еще в 1974 году. Они были спроектированы для очистки хозяйственно-бытовых, а не промышленных стоков, - рассказали в Нижегородском водоканале. – Благодаря реконструкции они смогут работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод.

Полная реконструкция позволит сооружениям, которые были спроектированы преимущественно для очистки хозяйственно-бытовых, а не промышленных стоков и построены еще в 1974 году, работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод.

Только за 2020 год водоканалом было зафиксировано более 8,6 тысяч превышений нормативов по составу сточных вод, причем в отдельных случаях предельно допустимые значения были превышены в 143 раза.

- Сейчас основная часть загрязняющих веществ, в том числе нефтепродукты, никель, кобальт, фториды, аммоний-ион поступают на очистные сооружения от промышленных предприятий города, которые не соблюдают установленные нормативы для состава сточных вод, - отмечает начальник Нижегородской станции аэрации Сергей Солтан. – И это общая проблема для регионов России. Именно поэтому с 1 июля 2020 года постановлением правительства России по всей стране, в том числе и в Нижнем Новгороде, изменен порядок расчета платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект для юридических лиц. Он обязывает предприятия нести большую финансовую нагрузку за негативное воздействие на экологию.

Полная реконструкция станции аэрации поможет многократно улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Это касается и промышленных отходов, так как в проект заложено внедрение новых технологий очистки в соответствии с действующими нормативами на сброс. Кроме того, должна измениться технологическая схема обработки осадков, что позволит минимизировать потенциальный вред для экологии.