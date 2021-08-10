Показатель рождаемости вырос на 2,5% в Нижегородской области в июле 2021
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Показатель рождаемости в Нижегородской области за прошедший июль превысил показатели прошлого года за тот же период на 2,5%. 2 451 запись о рождении зарегистрирована в регионе в июле 2021 года. В том же месяце 2020-го родились 2 392 малыша. Этими сведениями поделилась пресс-служба областного правительства.
Напомним, все семьи, чьи дети родились после 1 января 2020 года, получают в подарок при государственной регистрации факта рождения вместе со свидетельством сувенирную ложку с надписью:" С Днём Рождения!", а также медали "Родившемуся в Нижегородской области". Для этого регистрация рождения должна проходить в органах ЗАГС Нижегородского региона.
Уже около 35 тысяч таких ложек вручили новорождённым нижегородцам в 2020-21 годах.
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