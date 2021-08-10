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Общество10 августа 2021 14:43

560 тысяч рублей стоит самая дешёвая квартира Нижнего Новгорода

Она находится в Канавинском районе
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Однокомнатная квартира на улице Обухова в Канавинском районе оказалась самым дешёвым жильём Нижнего Новгорода за первую половину 2021 года. Стоимость квадратного метра в ней равна 35,4 тысячи рублей (при средней цене по городу 90 тысяч рублей). Квартира выставлена на продажу за 560 тысяч рублей – она стала лидером рейтинга самых дешёвых квартир Нижнего Новгорода по версии Gipernn.ru.

Площадь жилья – 15,8 квадратного метра. Располагается она на первом этаже деревянного двухэтажного дома. Ремонта в квартире нет, по словам продавца. Но есть санузел и печное отопление. Парк 1 Мая и Центральный рынок находятся в пешей доступности. Также стоит отметить, что местоположение самой дешёвой квартиры города выгодно в плане транспортной развязки: станции метро "Московская" и "Чкаловская", ЖД вокзал, автобусные и трамвайные остановки расположены рядом.

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