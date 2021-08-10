Кира Сазонова: «Высшее образование должно быть только бесплатным». ФОТО: предоставлена пресс-службой партии "Справедливая Россия - За правду"

Реформа высшего образования в России началась еще в 2003 году. За эти 17 лет в жизни россиян появились такие явления как ЕГЭ, бакалавриат и магистратура. Как это повлияло на качество подготовки студентов и почему в нашей стране не приживается европейская система образования, «Комсомолка» обсудила с юристом-международником, политологом, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Кирой Сазоновой.

- В процессе перехода нашего государства от социализма к капитализму реформа высшего образования была неизбежна, - полагает политолог. - Если вспомнить реалии 90-х годов, в то время был мощный запал на создание общего глобального европейского пространства, в том числе и образовательного. У нас были очень хорошие отношения с Европой на тот момент, и, как следствие, были высокие ожидания от того, что европейцы называют «академической мобильностью». Данный формат предполагал свободную конвертацию дипломов – это и было тем толчком, с которого мы начали реформировать свою систему.

Однако результаты реформы оказались совсем иными. Вместо единого образовательного пространства с признаваемыми за рубежом российскими дипломами, мы получили существенное снижение качества образования.

-Результаты тех людей, которые прошли через ЕГЭ объективно хуже, чем у людей, которые не проходили через ЕГЭ. По крайней мере, если мы говорим про гуманитарные дисциплины, - отметила Кира Сазонова. - У студентов уходит элементарный словарный запас. Причин этому несколько. Во-первых, это пресловутая цифровизация – мы все дальше погружаемся в виртуальный мир. Во-вторых, концепт ЕГЭ предполагает акцент на тестовую форму, когда часть ответов просто угадывается. ЕГЭ не дает полностью раскрыться вербально, так, как это возможно на устном экзамене. Для рада технических специальностей тестовый формат, возможно, и приемлем, но гуманитарную сферу это может похоронить.

Есть проблемы и с Болонской системой. Единственная категория, для кого она стала плюсом – это те, кто совершили ошибку при выборе первой специальности. С помощью магистратуры они могут это скорректировать. А вот для всех остальных в ней нашлось немало минусов.

- Как специалист по международному праву, я столкнулась с тем, что на моих занятиях в магистратуре за одной партой сидят как профильные бакалавры-юристы, и те, кто в течение четырех лет изучали ветеринарию или режиссерское мастерство. Это вполне реальные истории, - рассказывает политолог. – В результате, преподаватель вынужден тратить время, чтобы обучить непрофильных студентов базовым вещам. А мог бы двигаться дальше с юристом, получившим специализированное бакалаврское образование. Получается, что в итоге мы понижаем общее качество образования в магистратуре.

Что же с этим делать? Неужели мы обречены на деградацию высшего образования? Оказывается, кое-что сделать все-таки можно.

- Есть два варианта исправления ситуации, - полагает Кира Сазонова. - Локальный – в этом случае, мы будем пытаться переформатировать ЕГЭ, и пытаться при сохранении бакалавриата и магистратуры делать определённые ограничение по профилю. Это ограничит приток условных режиссеров и ветеринаров в юридические специальности.Однако это не решит проблему глобально.

Второй вариант предусматривает более глобальные системные изменения. По мнению политолога, нужно уйти от всеобщего высшего образования, как это было в девяностые и двухтысячные годы, чтобы вернуть ему некую «элитарность».

- При этом, в перспективе, высшее образование должно быть полностью бесплатным.Если мы хотим выпускать суперспециалистов на рынок, нам надо, чтобы они были конкурентоспособны друг относительно друга именно по знаниям, умениям и навыкам, - считает Кира Сазонова. - Как только мы начинаем продвигать образование как образовательную услугу, а преподавателей низводим до людей, которые должны эту услугу предоставлять, это нивелирует престиж и элитарность высшего образования. Более того, если человек заплатил свои деньги за образование, то предполагается, что он уже купил диплом, включая весь пакет услуг, связанный с экзаменами и зачетами. А мы должны отбирать лучших, чтобы они могли в перспективе двигать вперед нашу науку и культуру.