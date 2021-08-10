Трамвай пустят по Рождественской после завершения противооползневых работ на Зеленском съезде

Трамвай № 11 пустят по улице Рождественской в Нижнем Новгороде только после завершения противооползневых работ на Зеленском съезде. Об этом "Комсомолке" сообщили в мэрии города со ссылкой на МП "Нижегородэлектротранс". Отмечено также, что полотно первой очереди, где проводились противооползневые работы, предприятие уже восстановило. Вторая очередь продвигается, рельсовое полотно находится под строительной площадкой.

– При восстановлении первой очереди службой пути предприятия была произведена замена шпал и восстановлена колея 1524 мм, – конкретизировали на предприятии. – Восстановление движения возможно только после завершения всех противооползневых работ и освобождения путей от грунта, после восстановления колеи или ремонта.

Объём возможного ремонта определят только после освобождения путей от грунта.

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