Фотографии благоустройства на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде появились в сети Фото: СОЦСЕТИ

Фотографии текущего благоустройства на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде появились в сети. Некоторые нижегородцы выразили недовольство новыми деревянными широкими лавочками, которые в данный момент устанавливают на объекте.

По мнению определённого числа комментаторов, лавочки неудобные – "просто верх комфорта", без должного ухода могут не пережить зиму за счёт свойств материала, а также будут привлекать молодёжь для распития на них спиртных напитков.

– Может, стоит дождаться, пока всё сделают, а потом оценивать, – призвал один из жителей города. – Любим мы на полпути выводы делать. Это прям наше русское, не угодишь.

– Лавочки как лавочки. Присесть отдохнуть нормально. Это же не единственное место, где можно будет сесть на всей набережной, – добавил другой комментатор.

– Благоустройство – это хорошо. Осень 2021-го, зима и весна 2022-го покажут качество всех этих работ. В полном объёме мы оценим их только в следующем году, – резюмировал третий нижегородец.

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