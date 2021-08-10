Фотографии благоустройства на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде появились в сети
Фото: СОЦСЕТИ
Фотографии текущего благоустройства на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде появились в сети. Некоторые нижегородцы выразили недовольство новыми деревянными широкими лавочками, которые в данный момент устанавливают на объекте.
По мнению определённого числа комментаторов, лавочки неудобные – "просто верх комфорта", без должного ухода могут не пережить зиму за счёт свойств материала, а также будут привлекать молодёжь для распития на них спиртных напитков.
– Может, стоит дождаться, пока всё сделают, а потом оценивать, – призвал один из жителей города. – Любим мы на полпути выводы делать. Это прям наше русское, не угодишь.
– Лавочки как лавочки. Присесть отдохнуть нормально. Это же не единственное место, где можно будет сесть на всей набережной, – добавил другой комментатор.
– Благоустройство – это хорошо. Осень 2021-го, зима и весна 2022-го покажут качество всех этих работ. В полном объёме мы оценим их только в следующем году, – резюмировал третий нижегородец.
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