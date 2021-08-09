Многокилометровая пробка образовалась в Ольгине в результате ДТП утром 9 августа

Многокилометровая пробка образовалась в Ольгине в результате ДТП 9 августа Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Многокилометровая пробка образовалась в районе Ольгинской развязки в Нижнем Новгороде в результате ДТП, случившемся сегодня утром, 9 августа. Движение практически стоит, несколько километров дороги отмечено бардовым на карте. Нижегородцы, застрявшие в пробке прямо в эту минуту, делятся фотографиями с места злоключения.

Благодаря этим фото стала ясна причина затора: заказной автобус для перевозки сотрудников столкнулся с легковым автомобилем. Оценить силу удара по картинке сложно, визуально кажется, что повреждения незначительные. Официальной информации от экстренных служб о возможных пострадавших пока нет.

К настоящему моменту пробка не рассосалась."Комсомольская правда – Нижний Новгород" продолжает следить за ситуацией.

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