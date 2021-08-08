543 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 8 августа 2021 года, всего с начала пандемии 144 917 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 402 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 131 883 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5,2 тысяч, а за последние сутки двадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 489) и г. Бор (7 462), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (262). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 818), за прошедшие сутки там выявили 42 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (2 761 новых случаев), Московской области (1 527 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 907 новый случай).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.