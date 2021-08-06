Пешеходные переходы на площади Сенная в Нижнем Новгороде станут безопаснее

Схему движения по площади Сенная планируют изменить в Нижнем Новгороде, чтобы сделать пешеходные переходы безопаснее. Об этом рассказали в мэрии города.

На сегодняшний день площадь Сенная – крупнейший высокозагруженный транспортный узел в северо-восточной части Нижнего. Отчего движение по площади носит хаотичный характер, в особенности при изношенной дорожной разметке.

– Пешеходные переходы здесь достаточно длинные, иногда пересекаются с транспортным потоком. Мы постарались их разделить, а для безопасности пешеходов появятся островки безопасности, которые не заузят проезжую часть, – заявил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

А также он добавил, что на площади Сенная появится новый светофор, благодаря которому переходить дорогу станет комфортнее.

Движение автомобилистов по площади со стороны Верхних Печёр тоже изменится.

– Согласно новой схеме проезда по площади в сторону улицы Минина и Казанского съезда, им нужно будет повернуть направо на новый участок дороги и далее налево по своему маршруту, – пояснили в мэрии. – Планируется, что новая схема движения транспорта на площади Сенная начнёт действовать по окончании ремонта дорожного покрытия по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!