Нижегородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции "Помоги пойти учиться"

Всех неравнодушных жителей Нижнего Новгорода приглашают поучаствовать во Всероссийской благотворительной акции "Помоги пойти учиться" в преддверии нового 2021-2022 учебного года. Об этом рассказали в администрации Московского района города.

По задумке акции, нужно приобрести любые школьные принадлежности: ранцы, канцелярию и прочее. Эти вещи отправятся к детям школьного возраста из семей, состоящих на межведомственном контроле.

Акция "Помоги пойти учиться" продлится до 16 августа. Пункт сбора благотворительной помощи организован в Московской районной администрации по адресу: улица Берёзовская, дом 100, кабинет №3. Работать пункт будет с 10:00 до 16:00 с перерывом на обед в 12:00-13:00.

С любыми вопросами по теме акции нижегородцы могут обратиться в отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Московского района по телефонам: 270-34-40, 270-23-19.

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