Новые вакансии открыты в Нижегородском водоканале

Ряд вакансий как по рабочим, так и по инженерно-техническим специальностям открывается на Нижегородском водоканале в августе. Начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская отмечает, что в связи с тем, что производство постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, развиваются территории, список вакансий постоянно расширяется.

- Нижегородский водоканал является одним из самых крупных работодателей в регионе, перед предприятием ставятся новые сложные и амбициозные задачи, кроме того, должна быть обеспечена бесперебойная работа всех производственных участков и отделов. Поэтому наша задача привлечь на предприятие как высококвалифицированные кадры, так и молодых сотрудников, не имеющих пока большого опыта.

Так для студентов и выпускников высших и средних учебных заведений предусмотрена программа стажировок в компании с последующим переходом на постоянную работу по профилю обучения. Кроме того, в водоканале отработана система наставничества - передача опыта от более опытных сотрудников.

-Молодые специалисты, приходя к нам без опыта и знаний, но с желанием учиться и развиваться, при поддержке наставников становятся высококвалифицированными специалистами, – говорит Наталья Павловская. – Подтверждением тому является их карьерный рост, а также победы в профессиональных конкурсах мастерства, в том числе областных. Также за счет предприятия сотрудник может проходить обучение в рамках своей специальности в учебных заведениях, участвовать в профессиональных семинарах, тренингах.

Самый большой запрос на предприятии сейчас на рабочие специальности, в частности, требуются слесари аварийно-восстановительных работ, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, водители, мастера, машинисты насосных установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

Отдельным плюсом при трудоустройстве на Нижегородский водоканал являются расширенный социальный пакет, добровольное медицинское страхование, служебный транспорт, льготное питание в столовой, корпоративная сотовая связь, организация отдыха для детей сотрудников, возможность профессионального развития и карьерного роста. Кроме того, участки водоканала находятся в разных районах города, что позволяет соискателю выбрать удобное для него подразделение, а также удобный график работы.

Полный список вакансий с требованиями можно получить на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Вакансии». А также по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.

Справка:

АО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями «Слудинская» и «Малиновая гряда» с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Существующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэрации. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.