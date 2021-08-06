В Нижнем Новгороде открыли обновленную мемориальную доску Ивану Склярову

5 августа 2021 года в Нижнем Новгороде прошла презентация обновленной мемориальной доски губернатору Нижегородской области Ивану Склярову. В торжественном мероприятии приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин, начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» Анатолий Лесун, директор Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Сергей Маков и дочь Ивана Склярова Оксана Склярова.

«В этом году Ивану Склярову исполнилось бы 73 года. Ивана Петровича нет с нами уже 14 лет и, безусловно, это огромна утрата для нижегородцев и для всех тех, кто его знал, и кто с ним работал, - обратился к собравшимся Олег Лавричев. - Иван Скляров запомнился нам на разных ответственных участках работы – председатель Горисполкома Арзамаса, мэр Нижнего Новгорода, депутат Верховного Совета РСФСР, член Совета Федерации, депутат Законодательного собрания Нижегородской области. И везде Иван Петрович запомнился нам как человек абсолютно открытый, отзывчивый и способный воспринимать проблемы как свои, будь это проблемы страны, города, завода или каждого конкретного человека».

«Мы помним об Иване Петровиче в первую очередь как о человеке, потому что для каждого из нас он был, прежде всего, человеком с большой буквы», - продолжил Николай Сатаев, отметив открытость Ивана Склярова как для коллег, так и для простых нижегородцев. Житейскую мудрость и умение выстраивать отношения с людьми, помогавшие Ивану Склярову в работе, а также человечность на любой занимаемой должности, отметил и Сергей Маков.

Леонид Стрельцов назвал открытие обновленной доски Ивану Склярову знаменательным событием для города, напомнив, что его работа на постах мэра Нижнего Новгорода и губернатора Нижегородской области пришлась на непростые переходные годы. Присутствовавший на торжественной церемонии генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев также отметил вклад Ивана Склярова в сохранение нижегородской промышленности в эти годы.

В свою очередь Анатолий Лесун напомнил, что талант и мужество Ивана Склярова особенно проявились при ликвидации последствий железнодорожной аварии в результате взрыва в грузовом поезде в Арзамасе 4 июня 1988 года.

«Иван Скляров является неотъемлемой частью нижегородской истории. И символично, что в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода мы обновляем эту память. Потому что нужно, чтобы молодежь имела возможность воспитываться на опыте - и духовном, и профессиональном, и на гражданском вкладе выдающихся людей, каким был Иван Петрович Скляров, и каким мы его помним. Память о нем в наших сердцах останется навсегда», - резюмировал Олег Лавричев.

Справка:

Иван Скляров родился 22 июня 1948 года. Занимал посты главы Нижнего Новгорода в 1995-1997 годах, губернатора Нижегородской области – в 1997-2001 годах. Почетный гражданин города Нижнего Новгорода и города Арзамаса. Памятник на Бугровском кладбище и мемориальная доска на доме №17 по улице Ошарская были установлены в 2008 году в день 60-летия Ивана Петровича Склярова.