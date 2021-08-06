Открытый городской чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" пройдёт в Нижнем Новгороде 20 августа

Открытый городской чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Homo Science" 20 августа. В нём примут участие знатоки легендарного телевизионного клуба. Фестиваль организован при поддержке Госкорпорации "Росатом" и приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода.

Уникальное событие пройдёт в декорациях известного Охотничьего домика из Нескучного сада в обновлённом дворе Информационного центра по атомной энергии Нижнего Новгорода на пересечении улиц Семашко и Большая Печёрская, 8 корпус НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

– Любой нижегородец сможет почувствовать себя знатоком элитарного клуба или стать зрителем и болельщиком, – заверили организаторы.

Игры будут проходить ежечасно с 10:00 до 20:00. Их ведущими станут магистры клуба Андрей Козлов и Елизавета Овдеенко и капитаны команд клуба Борис Белозёров, Елена Потанина, Константин Рудер и Алесь Мухин.

Возрастное ограничение для участия в играх – 12+.

Предварительную регистрацию на турнир требуется пройти по ссылке: https://homoscience.timepad.ru/event/1719666/

– Собирайте команду или записывайтесь на игру индивидуально, – призывают организаторы жителей приволжской столицы. – Для прохождения очной регистрации на месте просим команды приходить за 30 минут до начала игры.

Подробная программа: https://vk.com/icae.nnov

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