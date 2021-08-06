Подведены итоги конкурса детских рисунков и видеооткрыток «Город трудовой доблести»

Определены победители и призеры городского конкурса детских рисунков и видеооткрыток, проходившего в поддержку голосования за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести» с 12 по 19 июля. В нем приняли участие воспитанники, педагоги и родители всего более 30-ти дошкольных образовательных учреждений города: 71 человек – в конкурсе рисунков и 68 конкурсантов – в конкурсе видеооткрыток.

«Рад, что конкурс вызвал такой интерес у самых маленьких дзержинцев, их педагогов и родителей. Несмотря на то, что голосовать дети пока не могут, они поддержали инициативу присвоения Дзержинску почетного звания по-своему и, уверен, узнали о городе и его истории много нового. Увидел много рисунков, где изображены наши заводы, работавшие в годы Великой Отечественной войны, и труженики тыла за работой, а в видеооткрытках - красивые виды современного Дзержинска и стихи, которые читают сами ребята. Благодарю всех участников!» - сказал глава города Иван Носков.

Напоминаем, что проголосовать за присвоение Дзержинску почетного звания можно на сайте дзержинск-за.рф.

В номинации «Мой город - город трудовой доблести» (рисунок) победителями стали воспитанники детских садов №№ 62, 125 и 133 Тимофей Кудряшов, Егор Шейко и Анастасия Егорова. Второе место поделили воспитанница детского сада № 109 Софья Савельева и воспитатели детских садов №№ 3 и 140 Елена Суслова и Ирина Казанцева. На третьем – коллективная работа воспитанников МБДОУ № 119 Олеси Бакотовой, Максима Егорова, Максима Сергеева, Матвея Фофанова, Романа Усанова и Матвея Савичева, а также видео воспитанницы детского сада № 145 Ольги Кирилловой и ее мамы Елены Павловны и воспитанников МБДОУ № 67 и 109 Никиты Рябинина и Дмитрия Вдовина.

В номинации «Любимому городу» (видеооткрытки) первое место заняли старшая подготовительная группа детского сада № 35, Виктор Федоров из детского сада № 132, коллективы воспитанников детских садов №№ 127, 115 и 130, на втором оказалась воспитатель МБДОУ № 82 Ольга Журавлева и ее внук Климентий, а на третьем – Екатерина Бородаева из детского сада № 133.

Все участники получат грамоты, а победители и призеры будут награждены дипломами. Работы, признанные лучшими, размещены на сайте дзержинск-за.рф, на котором проходит голосование за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести».