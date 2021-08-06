ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» наградил молодых специалистов

5 августа 2021 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») прошла церемония награждения победителей конкурса молодых ученых и специалистов предприятия на лучшую научно-техническую разработку.

В этом году заводчане представили на конкурс 19 научно-технических работ. Дипломы победителям и призерам вручал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрей Богданов: «Рад, что наши сотрудники принимают активное участие в конкурсе. Это важно как для каждого из вас, так и для предприятия и Компании в целом».

Заслуженные награды в этот день получили еще двое заводчан. В ПАО «ЛУКОЙЛ» подведены итоги конкурса «Лучший молодой специалист года» по итогам 2020 года. Участие в нем принимали более 90 конкурсантов со всех предприятий и организаций Компании «ЛУКОЙЛ».

Приятно сообщить, что в числе победителей конкурса – два сотрудника ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В номинации «Инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве» лучшим молодым специалистом года стал Степан Рыжаков, а в номинации «Экономист» – Артем Багдасаров.