АО «Теплоэнерго» подписало соглашение о сотрудничестве с ульяновскими коллегами

АО «Теплоэнерго» подписало соглашение о сотрудничестве с областным государственным казённым предприятием «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области». Документ предусматривает сотрудничество в области эффективного управления, совершенствования производственных процессов, применения современных технологий и развития системы бережливого производства. С инициативой о заключении соглашения выступили ульяновские коллеги после посещения АО «Теплоэнерго» в июне на федеральном форуме «Производительность 360».

В ходе визита в Нижний Новгород члены ульяновской делегации посетили центральную аварийную диспетчерскую службу, Нагорную теплоцентраль, наглядно изучили производственные процессы аварийно-ремонтной службы, включая выезд на место производства работ, а также ознакомились с тарифной политикой предприятия.

Вскоре после посещения производственных объектов АО «Теплоэнерго» руководитель ульяновского предприятия Сергей Носков направил письмо на имя генерального директора Ильи Халтурина, в котором не только выразил признательность за предоставленную возможность ознакомиться с эффективной организацией производственных процессов и перенять опыт предприятия, но и сообщил о готовности подписать соглашение о сотрудничестве между организациями на благо развития теплоснабжающей отрасли.

Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит предприятиям обмениваться опытом и перенимать новаторские идеи и технологии, что в итоге будет содействовать повышению уровня обслуживания населения.

Стоит добавить, что в настоящее время готовится подписание подобного соглашения и визит на объекты Теплоэнерго коллег из ООО «Владимиртеплогаз» - крупнейшим теплоснабжающим предприятием Владимирской области.